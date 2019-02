Tolti i cassonetti davanti la scuola "Livio Tempesta", ma gli incivili restano: ancora abbandono di rifiuti

Recita la segnalazione: "Mercoledì sera mi reco a riprendere mia figlia dalla palestra della scuola Livio Tempesta e con mia enorme sorpresa ho notato l'accumulo di sacchetti di rifiuti esattamente nella zona dove erano situati i cassonetti stradali fino a una settimana fa, accuratamente bonificata al ritiro dei medesimi. Credo che sia ora di individuare i responsabili di questo scempio prolungato soprattutto davanti ad una scuola. Forse questi incivili se ne fregano della salute dei nostri figli o anche dei loro figli. Forse è meglio che cambino residenza e stiano meglio in città dove questi scempi sono all'ordine del giorno. Spero vivamente che le forze dell'ordine comincino a vigilare seriamente e a sanzionare questi inquinatori seriali e se ne dia risalto sulla stampa e siti locali in maniera da dissuadere questi idioti a perpetrare questo scempio. Le leggi ci sono (riporto in calce cosa prevede il D.Lgs 152/06 ) A) abbandono di rifiuti effettuato da soggetto privato (art. 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/06). Un soggetto privato che abbandona un rifiuto è punito: - con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi; - se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. E' ora di intervenire drasticamente, altro che paventate "foto trappole"".