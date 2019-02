Non ci sono più i cassonetti? C'è chi si inventa il "carrello bidone"

Recita la segnalazione: "Ora che non ci sono quasi più i cassonetti cittadini, c'è anche si sta trovando soluzioni alternative per liberarsi dei rifiuti. Ed ecco che in via Porta Merlonia è spuntato il carrello bidone. Ma non è l'unico modo. C'è chi usa i cestini della spazzatura come autentici bidoni, il tutto in pieno centro. Senza dimenticare i vari abbandoni sparsi. Ad esempio in via Piave, all'altezza di via Pelacano, dove c'è la campana del vetro e il punto di raccolta indumenti solidale, c'è chi ha trovato lo spazio tra i due contenitori come un'area per buttare i rifiuti. Li una volta c'erano i cassonetti, ma evidentemente la gente non ha capito che è già attivo il porta a porta. E gli addetti passano regolarmente. E' questione di volontà. Io sto differenziando e di secco ne faccio davvero poco. Probabilmente chi si libera dei rifiuti o non ha capito come funziona oppure non ha ricevuto i bidoni di Alea e si vendica in questo modo".