Autobus e abbonamenti scolastici: "Ci saranno sconti o rimborsi?"

Recita la segnalazione: "Sono un genitore con figlia che utilizza abbonamento Start Romagna per andare a scuola. Essendo dal 24 febbraio le scuole chiuse da decreto per coronavirus e quasi sicuramente non ricominceranno se non a settembre, per tutti questi mesi di non utilizzo dell'abbonamento per questioni di sanità pubblica, Start Romagna non ha pensato magari di rifondere le famiglie?

A settembre ci ritroveremo a dover pagare di nuovo senza avere uno sconto visto che per almeno 4 mesi gli studenti non hanno usato i loro abbonamenti? Con quello che si paga, oltre i 300 euro per 2 zone, penso che un minimo di rimborso o altro ci debba essere Anche il comune cosa ne pensa?".

Tatiana da Forlì