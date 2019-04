La segnalazione: "Zorro ha bisogno di una casa"

Dice Anna Maria: "Zorro è un micio di 2 anni di una colonia di Fratta terme, il classico micio modello "Silvestro", ragionevolmente buono e tranquillo, ma con lo spirito del gatto libero...e in colonia si troverebbe bene: la signora che si occupa di lui, e degli altri gatti di quella colonia, lo fa con vero amore e interesse per il loro benessere, quindi sono mici ben nutriti e adeguatamente "attenzionati", curati quando necessario e rispettati nella loro natura "libera". Solo che Zorro, essendo diventato Fiv e Felv positivo (ai gatti di colonia può capitare con maggior probabilità purtroppo) avrebbe bisogno di cambiare vita...avrebbe bisogno di una famiglia tutta per lui, che potesse dedicarsi con maggior specificità al suo benessere, che potesse garantirgli, specie per l'autunno e l'inverno, una casa calda in cui poter vivere , e per le stagioni più miti la possibilità di un giardino o di un terrazzo in sicurezza in cui potersi muovere. Vi prego, aprite il vostro cuore, offrite una casa e una famiglia a Zorro! Fuori, in colonia, non avrà molte possibilità di una buona sopravvivenza! Lui vi ricambierà con tante fusa e tanto amore!."

Per informazioni contattare Anna Maria Cicognani 3298996482