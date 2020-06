Recita la segnalazione: "In zona Cava le aiuole da via falterona 11 in poi vengono trattate come discariche. Dove sono posizionati i cestini pubblici viene abbandonato ogni genere di immondizia e spesso anche con sacchetti buttati a terra. Premetto che il servizio alea funziona regolarmente e il martedì e il sabato c'è anche il servizio di ecobus proprio in fondo a via falterona. Quindi a maggior ragione questi atti di inciviltà vanno puniti".

Foto di repertorio