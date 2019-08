La gatta Dusi è scomparsa, la si cerca nelle campagne forlivesi

Sta notte è scappata da casa la nostra amatissima Dusi. La micia potrebbe trovarsi tra Poggio, Barisano, Malmissole e San Giorgio spaventatissima, non si era mai allontanata da casa prima d'ora. É una gatta siberiana bianca con le estremità grigie e occhi azzurri. Ha microchip estero. Offriamo ricompensa a chiunque ci aiuti a riportare la nostra micia a casa. Siamo assolutamente disperati. Vi prego aiutateci a ritrovarla. (Il segnalante non ha indicato un numero di telefono per eventuali avvistamenti, in caso di ritrovamento avvisare la Polizia Municipale)