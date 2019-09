Raccolta alimentare della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro al "Bennet"

Scrive Emanuele Pignatiello, presidente CRI Forlimpopoli-Bertinoro: "Raccolta alimentare CRI Forlimpopoli Bertinoro presso Bennet "Le Fornaci" Forlimpopoli. Iniziativa delle Volontarie CRI area socio assistenziale del Comitato di Bertinoro Forlimpopoli presso Centro Commerciale Bennet "Le Fornaci" di Forlimpopoli, per aiutare e sostenere le famiglie indigenti sul territorio di Forlimpopoli e di Bertinoro. Attività delicata e in rete con gli uffici comunali che in sinergia verificano i richiedenti sostegno. Si ringrazia chi vorrà sostenere l'iniziativa"