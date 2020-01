Ciclismo, va al DorobikeTeam il 12esimo Trofeo Zanetti di MTB

Domenica 5 Gennaio presso il Polisportivo Otello Buscherini in via Orceoli 17 a Forlì si è svolta la 12^ edizione del Trofeo Zanetti, una gara ciclistica organizzata dalla Società ciclistica Forti e Liberi Zanetti Cicli" su un percorso da 3,5 km da ripetersi più volte Complice un meteo favorevole non tipicamente invernale, i corridori in tenuta estiva si sono dati appuntamento alla prima gara della stagione con tanta voglia di ricominciare dopo la pausa estiva ritrovando amici e coprendo anche le sorprese riservate dal "ciclomercato" invernale. Già dal primo giro è il trio dell'ASD Dorobike Team a dettare il ritmo creando già da subito qualche decina di secondi di distacco dai primi inseguitori, margine poi gestito fino al termine della gara dove il più fresco di giornata, il nuovo arrivato nel team Mattia Capece, forlivese, ha vinto a "ruota alzata" salutando nelle ultime curve i compagni di fuga. Completano il podio l'altro nuovo arrivato Enrico De Lorenzi e la conferma Alessandro Gherardi. Grande entusiasmo e divertimento da parte di tutti i partecipanti per la manifestazione organizzata con grande passione e competenza. Già dalle prime