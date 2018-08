La segnalazione di un lettore: "Albero pericolosamente inclinato su strada provinciale"

Recita la segnalazione di Fabio: "Da alcuni mesi, nella frazione Isola di S.Sofia l'albero in foto si è inclinato e temo che prima o poi possa cadere sulla carreggiata. Si trova sulla Strada Provinciale 112 che conduce a Ridracoli, e nel fine settimana è abbastanza trafficata. Potete immaginare quali potrebbero essere le conseguenze se cadesse su un'automobile di passaggio o altro, senza contare la presenza di cavi elettrici e/o telefonici nelle vicinanze. Mi è stato detto che il problema è già stato segnalato a chi di competenza, ma ancora non è intervenuto nessuno, e non capisco cosa si stia aspettando. Di questo passo, quando tornerà il maltempo, l'albero sarà ancora lì, e con le nevicate, le piogge e il vento, sicuramente si inclinerà ulteriormente, e prima o poi cadrà. Grazie per l'attenzione"