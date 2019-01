"La raccolta porta a porta continua a non essere fatta. Il bidone non è stato svuotato"

Recita la segnalazione: "Non sono servite tutte le segnalazioni fatte settimana scorsa al Servizio Clienti di Alea. In una parte di via Zignola a Villanova i bidoni del porta a porta continuano a non essere svuotati. Anche lunedì sera ho ritirato il bidone della plastica ancora pieno (e i bidoni stradali sono scomparsi da venerdì scorso). Mi chiedo fino a quando questo disservizio vergognoso continuerà. Se Alea non risolve il problema a chi si devono rivolgere i cittadini?"