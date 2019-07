Alea, le osservazioni di un lettore: "Il sistema non sta funzionando"

Recita la segnalazione di un lettore: "Il sistema Alea non sta funzionando, dalle bollette alla spazzatura lasciata per strada. I netturbini passano molto meno in confronto ad hera e il servizio costa molto di più. In tanti non hanno il bidone come me. Dopo svariate richieste iniziate 3 mesi fa con la solita promessa dell’operatore telefonico che avrebbero chiesto l’urgenza della consegna visto che ero all’estero nel periodo di consegna. Tuttavia mi hanno inviato la bolletta da pagare senza problemi. Per l'umido passano il martedì, costringendo le persone a tenerlo in casa dal venerdì; la campana di vetro non viene svuotata o controllata. Da utente non so dove sia il beneficio di questo servizio che obbliga l’utente a mille regole con l’aggiunta di un canone".