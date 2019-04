Alea, un cittadino: "Bidone rotto: mancanza di rispetto degli operatori"

Dice Ivan: "Questo e il mio bidone . La mancanza di attenzione e rispetto e totale. Usano i bidoni come attrezzo per spingere in basso i rifiuti precedenti. E quindi succede che i bidoni si spaccano. Il giorno seguente ho prontamente chiamato il numero (risponde naturalmente un call center) e sto chiamando ogni settimana siamo.a 3 chiamate. Loro rispondono che faranno segnalazione mi chiedono un contatto x farmi richiamare per la riconsegna del bidone nuovo . Considerato che abbiamo firmato e siamo responsabili per i suddetti bidoni trovo che la mancanza di rispetto sia una vergogna."