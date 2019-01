Alea non passa a Villagrappa: "Credevo nella novità, ma inizio a irritarmi"

Scrive il segnalante, Marcello: "A Villagrappa in via Scaletta dalla scorsa settimana non viene effettuato da parte di Alea il ritiro della carta e della plastica, solo l'umido viene ritirato. Alle svariate segnalazioni telefoniche ad Alea sanno rispondere solamente che effettueranno - non si sa quando - il ritiro dell'eccedenza, e che faranno una segnalazione (credo a loro stessi a questo punto...). Dal momento che - oltretutto senza alcun preavviso - sono stati ritirati tutti i cassonetti stradali nella zona, dove dobbiamo metterla l'immondizia? Anche chi come me credeva nella bontà dell'iniziativa, comincia ad irritarsi."