La segnalazione: "Vedo che Alea continua a vantarsi di aver raggiunto quantità elevate nella raccolta differenziata, ma quanti quintali di immondizia sono sparsi per la città e per la campagna grazie ad Alea che ha ritirato tutti i cassonetti e coloro che non hanno la residenza e non hanno i contenitori sparpagliano i rifiuti dove capita? L'inciviltà delle persone e la disorganizzazione di un servizio".

Saluti Gianfranco