La segnalazione di una cittadina: "Allarme zecche, sono tantissime"

Volevo richiamare la vostra attenzione al problema zecche, sia io che altre persone in possesso di animali e non, si sono trovati nei posti più improbabili una moltitudine di zecche, tra le quali le spiagge (nel mio caso Lido di Classe/Savio) e luoghi cementati privi di coltivazione nei paraggi. Vada per i boschi che è di norma trovarli li o vicino alle sponde dei fiumi, luoghi incontaminati e umidi. Ma in centro città? Sulle spiagge? vicino alle riva del mare? (Non è che quella colonia di Nutrie vicino al canale (vicino a lido di Classe) o i sorci che ogni tanto sbucano tra una uno scoglietto e l'altro c'entrino qualcosa?) Ho steso il telo e ce ne siamo trovate 8 dalle più svariate dimensioni e forme! 2 giorni fa per aver fatto una passeggiata nei dintorni del Bennet (pista ciclabile) me ne sono trovata una attaccata al polpaccio. Le zecche sono pericolose e alcune possono portare il Morbo di Lyme e altre malattie davvero pericolose!! Mi Chiedo se i comuni possano prendere seri provvedimenti a riguardo. In 7anni che possiedo il mio cane non ho mai riscontrato un invasione simile, soprattutto considerando che si attaccano anche all'uomo con la stessa facilità con la quale si attaccano agli animali.