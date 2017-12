Alta velocità in viale Bologna

Ho notato in questo ultimo periodo nonostante il periodo invernale (neve, pioggia ecc la sera oppure la mattina presto ci sono auto che da viale Bologna verso porta Schiavonia vanno forte (le auto che si sorpassano dove non devono, scooter a raffica in gruppi ecc ecc). Mi chiedo spesso perchè non fare un po' di più di posti di blocco. Ho notato che in questa zona non vengono quasi mai mentre servirebbero dato che ci sono stati due o tre incidenti incidenti nel giro di poche settimane