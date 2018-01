Recita la segnalazione: "Ho notato che via Monte San Michele, dove c'è la nuova rotonda, e il tratto con il collegamento con la tangenziale, sembra una pista. Ci sono auto che vanno a ben più di 90 km/h. Invece di correre come forsennati perchè non cercate di partire 10 minuti prima visto che c'è gente che non vuole farsi tamponare. Chiedo più controlli. E soprattutto tenete la velocità più tranquilla".