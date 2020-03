Si è smarrito Loki: l'appello del proprietario del micio

Recita la segnalazione: "Nella giornata di sabato 29 febbraio è stato smarrito questo gattino che risponde al nome di Loki, purtroppo però non ha la sua medaglietta. Ha circa un anno, grigio tigrato con la pancia a pois. Presso il quartiere di Bussecchio, zona Parco delle Crocerossine (vicino a via Biagio Bernardi e Famila market). Nel caso qualcuno lo trovasse o l'avesse visto contattare il numero 3465824874. Per noi è veramente importante, grazie".