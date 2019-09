Recita la segnalazione: "Smarrito micio. Si chiama Otto, ha poco più di 2 anni. È scomparso da Via Bulgarelli (zona casello autostradale-Pieveacquedotto) nella nottata tra il 18 e il 19 settembre. Ha microchip. Non si fida facilmente. Ha manto tigrato, occhi chiari giallo verde e grande coda. Per chi lo avesse visto contattare 348 8950182 oppure 335 7295720. Grazie a chi può aiutarci a ritrovarlo".