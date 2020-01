Scrive Petra: "Ieri mattina, in via Bonali un cucciolo di Husky è caduto da un terrazzo dal 2 piano. Sentendo i guaiti, le dipendenti di Enel si sono precipitate all'esterno per dare soccorso. Il cane inizialmente era immobile, poi ha fortunatamente iniziato a muoversi piano piano. Abbiamo allertato immediatamente i vigili e il veterinario del servizio Ausl, che è arrivato e ha soccorso il cagnolino". L'animale non sarebbe in pericolo di vita.

(FOTO REPERTORIO)