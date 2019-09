Sgambatoio per cani, un cittadino: "Manca l'educazione ai padroni"

Scrive in una lettera il nostro lettore Gilberto: "La costruzione alcuni anni fa dello sgambatoio per i cani presente nel parco è stata una iniziativa giusta, perché permette di far correre senza guinzaglio gli animali. Purtroppo l’apertura dei cancelli del parco porta già dalle ore 7,00 del mattino molte presenze nel recinto e il sabato o la domenica mattina l’abbaiare continuo e alcune liti tra i cani presenti nel recinto echeggiano fortissime nel quartiere limitrofo. I proprietari dei gli animali sono molto solerti a mettere in salvo il proprio cagnolino quando scoppiano le liti, ma sembrano totalmente sordi ed assenti quando questi abbaiano incessantemente e per molto tempo. Quando poi si fa notare loro questo fastidio, dimostrano la loro poca educazione, perché rivendicano a piena voce i diritti dei loro animali, ma si dimenticano del diritto al sonno e della tranquillità di coloro che abitano sul confine del parco. Credo che ognuno abbia diritti da tutelare, e tutti sono importanti: animali e persone."