Recita la segnalazione: "Smarriti 2 gattini fratelli di 5 mesi in zona cava vicino ad ex "albero delle ruote ", in viale Bologna Il maschio è bianco con macchie grigie sulla testa, e la coda gittata La femmina è bianca con macchie nere sulla testa, e la coda nera Se qualche d'uno li ha visti o li ha scambiati per gatti randagi mi contatti al 3492565523. Grazie".