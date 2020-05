Principio di incendio in viale Bologna, una lettrice: "Forse colpa di un mozzicone di sigaretta lanciato ancora acceso"

Segnala Ery: "Stavo tornando a casa col cane e mentre mi appresto ad attraversare viale Bologna mi accorgo di un principio di incendio.Telefono ai vigili del fuoco che in tempi brevi arrivano spegnendo l'incendio alimentato sicuramente dal vento ma iniziato probabilmente da un mozzicone di sigaretta lanciato acceso. Un ringraziamento speciale ai vigili del fuoco che in tempi brevi hanno spento l'incendio: onore a voi! Ricordiamoci di non buttare niente per terra sopratutto col vento che è un attimo causare un incendio...."