Erba alta, la segnalazione di una mamma: "Altro che asili, qua è una giungla"

Recita la segnalazione della mamma: "Ho due bimbe una frequenta la Trottola (asilo nido) l'altra la Lucertola Blu (materna). Nonostante aver solecitato il taglio dell'erba da 4 settimane (per quanto riguarda il nido) sia da parte di diversi genitori che da parte delle insegnanti, non abbiamo ottenuto risultati. Così ho deciso di rivolgermi a voi. Ieri ci era stato detto che in giornata l'avrebbero tagliata ma niente...e nemmeno oggi.. Il nido confina con sgambetatura per i cani, e quest'anno c'è una particolare emergenza per le zecche. Aiutateci!"