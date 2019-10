Alea, una cittadina: "Rimbalzati dalla stazione ecologica, ci hanno rimandati a casa con l'auto carica"

Scrive Sara: "Da cittadini onesti e corretti ci rechiamo alla “stazione ecologica” per portare del materiale ingombrante e, dopo un’accoglienza opinabile, ci dicono di tornare a casa, con l’auto carica, poiché tanto non avevano più posto per il ferro che dovevamo smaltire e che, eventualmente, la gigantesca anta di vetro di cui dovevamo disfarci, poteva esser portata alla Panighina. Giusto perché tanto non abbiamo altro da fare... Mi pare assurdo che un cittadino che continua a pagare (la stessa Cifra che pagavamo con HERA per cui NON ESISTE RISPARMIO) debba pure essere malamente rimpallato e preso per i fondelli"