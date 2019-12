"Ancora cestini pieni e non svuotati da Alea": la segnalazione

Scrive Cristina: "Stessa fermata di due settimane fa, fermata Ospedaletto e cestino che sembra non svuotato da settimane. Tra l'inciviltà del cittadino e i persistenti disservizi di Alea a breve Forlì sarà una discarica a cielo aperto. Rammento ad Alea che visto e considerato che la mia bolletta è lievitata di ben undici euro in più rispetto alla gestione Hera, minimo mi aspetto un servizio adeguato alle tariffe. E con servizio intendo anche adeguata pulizia delle strade dalle foglie e dai rifiuti che trasbordano in ogni quartiere di Forlì. Attendo fiduciosa altre giustificazioni da parte di Alea"