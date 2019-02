Ancora critiche sulla raccolta rifiuti: "Una settimana di mancati ritiri"

Abito in via Tomba: da lunedì Alea non ritira nulla, carta, secco e plastica. A Vecchiazzano i bidoni vengono svuotati ma in Via Tomba no; sabato mattina dovevano anticipare il ritiro di lunedì 4 febbraio ma non sono passati. Ho incontrato il camion che svuotava a Vecchiazzano e ho chiesto spiegazioni all'autista, mi ha detto che il suo tragitto finisce in via Mangella e che il restante tratto è compito di un altro camioncino più piccolo. Lo abbiamo visto passare in questi giorni, ma mai si è fermato. Abbiamo chiamato più volte il numero per i reclami: rispondono da Venezia, sono gentili ma più che fare le segnalazioni non possono fare altro mi dicono. E ora io che faccio con tutto questo rifiuto? I cassonetti nella mia zona sono spariti da un giorno all'altro senza alcun preavviso: avevano detto che avrebbero avvisato. Io mi domando: ma chi ha fatto la pianificazione e chi controlla il servizio? Nessuno.

Carla