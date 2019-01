Rifiuti, la segnalazione: "Ancora disagi a Villagrappa, non è stata ritirata la plastica. Residenti esasperati"

Recita la segnalazione: "Dopo numerevoli segnalazioni inviate ad Alea, anche nella giornata di lunedì nel quartiere di Villagrappa di Forlì non è stata ritirata la plastica. I residenti sono esasperati, in quanto i vecchi cassonetti sono già stati ritirati nelle scorse settimane. Chiediamo urgentemente spiegazioni del disagio che si sta creando. Ormai senza risposte e coi cassonetti che tracimano, chiediamo intervento del Comune e del sindaco in prima persona in quanto le nostre comunicazioni sono inascoltate e ritornate al mittente. Una vergogna senza fine. Grazie per la collaborazione".