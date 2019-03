Ancora un mancato ritiro della carta

Segnalo per l'ennesima volta il mancato ritiro della carta in viale Bologna e questo è davvero snervante e cioè riportare in casa il bidone ormai strapieno e tra l'altro sentirsi dire al telelefono dalla solita vocina quasi scocciata "Passeranno". Io continuerò a dire e pensare che questo servizio (se così si può chiamare) è fallimentare e porterà un sacco di problemi alla cittadinanza intera, dato che siamo solo all'inizio e le segnalazioni sono centinaia se non migliaia (detto da chi è dall'altra parte del telefono) Allora cosa aspettiamo che la città si riempia di bidoni colorati strapieni e maleodoranti, tra l'altro ci sono cumuli di rifiuti in molti, angoli anche del centro storico. Ma il sindaco che fa? Gira con i paraocchi? Non legge i giornali o lo stesso Forlitoday? Spero davvero si faccia un passo indietro e chi di dovere ci metta la faccia affrontando il problema.. .è a dir poco vergognoso. Ci penseremo alle prossime votazioni!