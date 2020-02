All’apertura del nuovo parco giochi in Viale Pompeo Ringressi (sotto le tre torri in zona stazione) la fretta di togliere le transenne che proteggevano l’area durante i lavori ci consegna la zona bimbi così come nelle foto, con buche e pantano. Non era forse opportuno aspettare un pochino e consegnare decentemente l’opera? Manca forse ancora un controllo di come spensiamo i soldi pubbblici? Speriamo in un adeguamento dell’area.