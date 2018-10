Libro di poesia per scopi benefici, una bella iniziativa

Volevo segnalare un libro di poesie di un vostro concittadino. Io sono di Bologna e domenica 21/10 ho avuto modo di conoscere l'autore in questione in occasione dello spettacolo benefico organizzato da Diabete Romagna, preso il Teatro Diego Fabbri di Forlì. Essendo anche io diabetico in modo serio, ho trovato lodevole l'iniziativa di questo artista che,pur non essendo portatore di patologie, doni tutto il suo ricavato in beneficenza. In questo periodo di conflitti e divisioni, queste cose mi fanno bene al cuore. Ho contribuito acquistando una copia e, pur non essendo un esperto, sto leggendo il contenuto e devo dire che mi ha colpito molto in senso positivo. Ringrazio Moreno, ragazzo oltremodo gentile, per la dedica e per il suo impegno. Sono esempi che vorrei vedere più spesso da chi invece polemizza sempre su tutto e tutti. Ancora complimenti a lui e ai vostri concittadini per l'accoglienza e lo spettacolo divertentissimo.

Amedeo Forlani