"Sciopero clima, giustificare le assenze? Molti erano al centro commerciale"

Recita l'opinione: "Volevo segnalare una "disfunzione" o "mancanza di attenzione" verso i giovani studenti. Questa mattina sono andato al centro commerciale "Punta di ferro". Nell'area bar ho incontrato decine di giovani studenti seduti a far nulla o meglio a consumare bevande e hamburger. Ho immaginato che probabilmente sono gli studenti che hanno avuto qualche permesso straordinario per partecipare alla sfilata per il clima nel mondo. Evidentemente queste centinaia di giovani (poiché erano centinaia) non erano interessati alla sfilata. Quindi mi chiedo se siano stati costretti a non andare a scuola, oppure gli sia stata posta una scelta: rimanere fra i banchi e studiare o andare alla sfilata. Certamente di fronte ad una scelta simile io non posso biasimare quelli che millantando di andare alla sfilata poi su siano sfilati e radunati chissà dove, fra cui al centro commerciale, per trascorrere annoiati la mattinata. Dal mio punto di vista certe manifestazioni sarebbe meglio farle nelle domeniche, così non si tolgono ore di studio agli studenti, ore di permesso a chi lavora e non si bloccano le strade.

Chi è realmente interessato al clima ben sacrificherebbe una o più domeniche. Fra l'altro, particolare non secondario, molti di questi studenti parcheggiati al centro commerciale, fumavano seduti sullo scalone d'ingresso, gettando la cenere e le cicche dalla balaustra, incuranti se sotto potevano passare delle persone. Hanno sporcato il grande pianerottolo e gli ultimi gradini con cicche e cenere, nonostante poco distante ci fossero dei posacenere. Questi sono parte degli studenti a cui "è stata rubata la loro infanzia"? o non ricordo precisamente cosa ha detto Greta!!!! Non sarebbe meglio in primo luogo impegnarsi nella educazione di questi giovani! insegnargli che fumare fa male, che non si sporcano i luoghi pubblici etc... etc.…? Ripeto, non erano sparuti gruppi, erano centinaia di giovani studenti solo al Centro Commerciale "Punta di ferro" e decine erano coloro che fumavano e sporcavano gettando le cicche dalla balaustra dello scalone".