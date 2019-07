"L'assicurazione di suo marito è scaduta, si trova in pericolo": ma ovviamente è una truffa

Segnala Pinuccia: "Vorrei divulgare quanto accaduto per evitare agli anziani di cadere in questa truffa meschina. Stamattina mi hanno telefonato i miei suoceri ultra novantenni per dirmi che li aveva contattati telefonicamente un tal avv Marco Brambilla dicendo che l assicurazione dell auto di mio marito era scaduta ed era in pericolo e dovevano pagare immediatamente. Mia suocera non ha mangiato la foglia e chiamandomi, nel giro di pochi minuti abbiamo avuto la conferma che non c'erano equivoci ma si trattava di un tentativo di frode. Ho chiamato subito il mio assicuratore e mi ha confermato che la posizione di mio marito era regolare e nessun avv Brambilla lavora per la loro agenzia. Facendo una elementare ricerca in internet ho scoperto che sotto la voce "avv Marco Brambilla truffa ", escono numerosi articoli di giornali in cui viene descritta la truffa telefonica agli anziani in numerose città italiane. Probabilmente il fantomatico avvocato avrebbe dato un appuntamento ai miei suoceri per riscuotere del denaro. Grazie a Dio che non si è spinto oltre, nel dire che era successo qualcosa di grave, vista la veneranda età, e visto ciò che ho letto delle truffe precedenti. State attenti, e informate i vostri genitori"