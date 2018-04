Attraversamenti pedonali in sicurezza, che fine ha fatto il progetto?

Che fine ha fatto il progetto Zebre Sicure che si avviò nel 2011 partendo dal rafforzamento con isole, luci e deterrenti importanti dell' attraversamento davanti alle Casermette in viale Roma, dedicato alllora alla cara Alice, la bimba lì deceduta, che non dimenticheremo mai?

Questo progetto aveva individuato i primi quaranta punti da mettere gradualmente in grande sicurezza e ne realizzò nei due anni successivi una ventina. Ciò va detto alla luce anche dello stato oggi non certo ottimale di buona parte degli attraversamenti di Forlì. Quello che si vede è quello di Alice, ma praticamente rispecchia la situazione generale, e non è più possibile non intervenire. Questa è la prima vera sicurezza in cui impegnarsi e qui non è questione di soldi.

In ogni caso bisogna metterceli, anche fermando e ritardando qualsiasi altro intervento in nome di quei tanti che hanno perso la vita attraversando sulle strisce pedonali e che rappresentano una costante tra i vari casi di infortunio e morte.

Giancarlo Biserna