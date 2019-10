Autisti dei bus con cellulare, un cittadino: "Start Romagna intervenga: è pericoloso"

Scrive un citaddino, Ivano Barocci, nella sua segnalazione: "Non prendo spesso l'autobus di Start Romagna ma quando lo faccio assisto pressoché sempre alla stessa scena: l'autista perennemente al cellulare. Ultimo episodio, sulla linea 92 da Cesena a Forlì. Salgo il pomeriggio tardi a Diegaro e per tutto il tragitto fino a Forlimpopoli l'autista ha guidato manovrando il volante con la sinistra mentre la destra era occupata a tenere fermo l'auricolare del cellulare per parlare di affari suoi. Ciliegina sulla torta: ha alzato la voce con un ragazzo nero "colpevole" di aver suonato il campanello troppo tardi e dirgli contro: "Le chiacchiere fatele fuori, sono già 10 minuti in ritardo!". Oltre ai molti casi che ho visto io di persona so, per voce di amici e familiari, che tale comportamento è tenuto da molti autisti, sia uomini che donne. Ma mai possibile che l'azienda Start non ne sia a conoscenza? E se lo sa non è ammissibile che non faccia nulla per far smettere questo comportamento assurdo e pericoloso. Si aspetta, come al solito, che si arrivi ad un incidente?"