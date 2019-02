Le auto sfrecciano veloci in via Crocetta, anche davanti alle scuole

Dopo innumerevoli sollecit , lamentele, rischi , nell'ultimo periodo i residenti si sono mobilitati al fine di ottenere da parte del Comune un velox fisso in sostituzione del rilevatore di velocità che risulta inefficace per chi transita a tutta velocità in via Crocetta. Questa richiesta è dettata dalla notevole pericolosità di questo tratto di strada soprattutto nelle ore notturne, quando chi transita nel rettilineo presenta velocità (80-100 km/h) ampiamente superiori ai limiti imposti dei 30 km/h.

Sono stati eseguiti diversi video che immortalano motociclisti ed automobilisti che transitano a velocità elevate; il dosso "panettone" inserito davanti alle scuole non limita la velocità nei circa 200 metri che comprendono il centro abitato. Le persone che rischiano di essere investite sono, oltre agli abitanti della zona, anche i genitori che partecipano a riunioni scolastiche, cittadini che più volte alla settimana si recano in più sessioni a svolgere attività sportive presso la palestra delle scuole ed innumerevoli persone che passeggiano anche nelle ore notturne lungo la via. Ma in generale la sicurezza manca a tutti adulti e bambini, che frequentano a vario titolo il plesso scolastico in via Crocetta 23 e per tutto il centro abitato.

L'unica soluzione è quella adottata in questi giorni dal Comune di Forlì che sta inserendo i Velo OK,almeno un paio nel particolare tratto. In altre località è stato inserito, riducendo così il rischio dovuto alla alta velocità di chi transita. Oltre a ciò c'è un completo stato di degrado nei fossati limitrofi, che costeggiano la strada e risultano completamente sporchi e pieni di detriti. Necessitano urgentemente di un’adeguata pulizia e manutenzione, sono ostruiti da arbusti che creano una diga, non permettendo il passaggio delle acque, con conseguente ristagno dell'acqua di scarico. Si chiede perchè tale fossato non venga tombinato dopo essere stato pulito, si eviterebbero problematiche del genere ed in più si creerebbero posti auto tanto ricercati nel momento di punta dove si formano situazione di pericolo per i bambini e per i passanti, poichè le auto vengono parcheggiate in maniera selvaggia su ambo i lati della strada in oggetto.

Mirko Fanelli