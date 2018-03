Ieri mattina abbiamo scorto quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un lupo nella zona di Villagrappa. Le fotografie sono state scattate verso le 11 in via del Prete, verso via Ossi. Poco prima era stato visto in via del Braldo, proveniente dalla zona Pescaccia. Già mesi fa era stato visto un altro esemplare in zona. Avvisiamo gli abitanti in zona, perché vivendo in campagna abbiamo un po' di paura.