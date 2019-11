Singolare uscita per i bambini della scuola elementare: trascorrono una notte al museo

Venerdì gli studenti della classe 2^ B della scuola primaria “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo n. 4 Annalena Tonelli hanno potuto trascorrere un’intera notte al museo presso la Fondazione “Dino Zoli” per la visita alla mostra “Gradazioni di luce. Geografie di sguardi tra storia e contemporaneità” guidati da Nadia Stefanel, direttore della Fondazione Dino Zoli e Monica Zoli, socia Dino Zoli Group. Tutto questo è stato possibile grazie all’interessamento di Ermanna Zoli e all’entusiastica risposta della scuola primaria. I bambini hanno raccontato l’emozione nel condividere un’intera notte con i propri compagni di classe e le maestre Elisabetta Ghirelli, Valentina Sacchetti e Laura Carleo.

I bambini hanno potuto visitare la mostra e dopo si sono cimentati nella realizzazione di un acchiappasogni con stoffe, tessuti, nastri e piume guidati da un’esperta della Dorelan che ha fornito i materassi sui quali poter dormire più comodi. Per molti di loro era la prima volta che dormivano fuori casa e naturalmente accanto all’eccitazione c’era anche un po’ di preoccupazione. “Alle 23.30 ci siamo sistemati sui materassi nei nostri sacchi e abbracciando gli orsetti che ci ha regalato la Dorelan ci siamo addormentati sereni”, così hanno commentato in una breve relazione che hanno scritto al loro rientro a scuola. E’ stata per tutti un’uscita molto emozionante e divertente che ricorderanno per molto tempo.