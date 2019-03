Recita la segnalazione: "Sono d'accordo quando decidiamo di fare la guerra agli incivili perchè le sorti di questo pianeta sono anche nelle nostre mani ed è nostro dovere contribuire a rendere il nostro ambiente il più vivibile possibile, ma non sono d'accordo sul fatto che il servizio di Alea stia andando bene. I disservizi sono tanti; come dimenticarsi per due volte di passare a svuotare il bidone condominiale dell'umido; come rifiutarsi di svuotarlo per aver trovato una vaschetta di alluminio sporca....ma non parlavano di tolleranza e di attaccare un bollino rosso al bidone per avvisarci che la raccolta non era stata fatta bene? E il loro rifiuto è stato arrogante con fare da prepotenti tanto è vero che per farlo svuotare siamo stati costretti a chiamare l'amministratore che di conseguenza si è messo in contatto con Alea. E come ciliegina sulla torta voglio parlare del bidone della plastica trovato martedì divelto e spaccato dagli addetti di Alea che non si sono degnati nemmeno di dirci con un biglietto che l'avevano rotto e che l'avrebbero sostituito. Per la seconda volta abbiamo dovuto segnalare la questione al nostro amministratore che di conseguenza ha dovuto contattare Alea spiegando loro che il servizio è imbarazzante e anche fatto da persone arroganti e maleducate. Mi sta bene differenziare e lo faccio da dieci anni a questa parte, ma non mi sta assolutamente bene differenziare in questo modo che non tutela i nostri diritti di cittadino.Io non ho mai lottato per differenziare quando c'era la gestione Hera, mentre ora mi tocca lottare fin troppo spesso con gli addetti Alea affinchè effettuino un servizio da loro dovuto in quanto io la tassa per i rifiuti la pago regolarmente. Io vorrei tanto sapere se tutti i bidoni rotti dalla "gentilezza" degli addetti Alea ce li ritroveremo in bolletta da pagare, perchè a questo punto da questa raccolta assurda e improponibile mi aspetto di tutto. Alea bocciata in tutto e per tutto".

Cristina