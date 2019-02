"Dopo la raccolta lanciano i bidoni, il mio è stato rotto. La situazione peggiora sempre piu"

Recita la segnalazione: "Ecco come ti svuotano i bidoni. Nel mio negozio d barbiere in via risorgimento il bidone me lo sono ritrovato così. Ho un tabacchi di fianco dove ha visto bene che dopo lo svuotamento il bidone é stato praticamente lanciato sul marciapiede adiacente al negozio. Per cambiarlo dovrei andare a fare ore di fila da Alea. Io non ci penso nemmeno e me lo devono cambiare loro o la plastica la vado a buttare direttamente da Alea. La situazione peggiora sempre piu".