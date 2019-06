La segnalazione: "Bidoni pieni non svuotati da settimane. E' un'emergenza ambientale"

Recita la segnalazione: "Ho percorso il tratto pedonale dei giardinetti Powell di Piazzale Kennedy e il tratto di Viale Spazzoli tra piazzale Kennedy e Viale Paolucci De Calboli. Tutti i bidoni presenti sono straripanti, non solo di rifiuti domestici abbandonati da incivili, ma anche di semplici sacchetti di deiezioni canine civilmente raccolte dai proprietari. In tutto il quartiere non c'è un bidone libero. Ne in via Medaglie d'Oro, ne in Via due giugno. In piazzale Kennedy la campana del vetro è piena fino all'orlo. Può riempirsi cosi la campana tra un ritiro e l'altro? Possono riempirsi così tutti i bidoni nello stesso momento? Credo che se venissero svuotati con regolarità settimanale non saremmo costretti a subire questa emergenza ambientale".