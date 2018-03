Bike-Sharing, servizio a singhiozzo e i pendolari perdono le coincidenze

Si segnala il disservizio riscontrato negli ultimi due giorni nell’utilizzo delle bike-sharing posizionate nei vari punti della città. In particolar modo nelle giornate di lunedì 26 marzo e martedì 27 marzo le colonnine elettroniche non erano funzionanti nel presidio della stazione. Purtroppo l’altalenante e incostante funzionamento degli impianti di erogazione delle biciclette non dà garanzie all’abbonato di usufruire con certezza di un servizio che in linea teorica sarebbe molto importante per i cittadini. Spesso i mezzi sono utilizzati da pendolari che, a causa degli imprevedibili malfunzionamenti, si trovano a perdere coincidenze con treni e autobus. Dopo alcune segnalazioni già inviate nei mesi scorsi all’ufficio tecnico del Comune, è emerso che la problematica è causata dall’impiantistica obsoleta che non consente fluidità alla linea di rete che permette il funzionamento delle colonne scambiatrici. L’auspicio è quello che l’Amministrazione possa a breve ammodernare gli impianti e non indurre gli abbonati, comunque in aumento, ad abbandonare il servizio.