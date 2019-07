Meldola, "il centro estivo estate ragazzi riparte con il botto"

Scrive Debora: "Dopo alcuni anni di ...purgatorio dovuto ai lavori di restauro del convento San Francesco, il centro estivo estate ragazzi riapre con il botto. Sono tantissime le famiglie che ci hanno interpellato e che si sono dimostrate interessate a questa avventura per i loro figli. Sono numerose le attività proposte: attività sportive come calcio, ballo ed equitazione (a Fratta Terme presso “La maison dei pony) ; diverse le attività laboratoriali, gite e piscina. Ringraziamo: tutte le famiglie per averci dato fiducia, l’amministrazione comunale per il contributo che concede a questa iniziativa, gli educatori che si mettono in gioco, Marcella, Giorgio, Pascal l’istruttrice di equitazione, l’educatrice D’Elia Sara, Don Mauro e Don Fabio. Vi aspettiamo fino al 26 Luglio per passare altre settimane insieme a noi!"