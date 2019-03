"Tombini lasciati scoperti da settimane. E' una situazione pericolosa"

Recita la segnalazione: "Da diverse settimane ci sono due tombini scoperti. Uno si trova sul marciapiede in via dell'Appennino nei pressi di Collina, e per chi si trova a camminare di notte in quel punto vista la poca illuminazione. C'è veramente il rischio di rompersi una gamba. L'altro tombino scoperto è alle porte di Fiumana direzione Predappio, nel bivio tra la Tangenziale e la via Provinciale. Ed anche lì c'è un pozzetto scoperto e profondo quasi un metro e da diverse settimane è in quelle condizioni. Spero che queste mie segnalazioni servano e che qualcuno provveda al più presto".

Stelio