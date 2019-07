Buche, erba alta, nessuna segnaletica: "Questo tratto di provinciale è imbarazzante"

Scrive un nostro lettore, che chiede di rimanere anonimo: "Questo è il tratto di strada provinciale SP 77 e SP 96 che collega S.Sofia a Spinello. Una vergogna, è imbarazzante: strada in moltissimi tratti priva di segnaletica orizzontale, asfalto pieno di buche e dissestato, guardrail sommersi da erbacce, fossette sporche per non parlare del non sfalcio dell’erba. La provincia cosa fa? E anche se il tratto di strada è provinciale il comune non fa nulla per tutelarci. Spero che qualcuno si senta preso in causa e faccia qualcosa"