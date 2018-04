Buche sui marciapiedi di Corso della Repubblica: "Sollecitiamo i rattoppi"

Recita la segnalazione in merito alla presenza di varie buche lungo Corso della Repubblica, all'altezza del civico 67: "Hanno causato vari disagi nei giorni trascorsi (tra cui persone che sarebbero slogate la caviglia e una donna incinta che sarebbe inciampata). La sistemazione temporanea di cartelli di segnalazione non ha portato l'effetto desiderato poiché intralciano anch'essi il passaggio pedonale (alcune persone sarebbero inciampate anche nei cartelli a terra). Essendo un tratto ad alto traffico pedonale e munito di varie vetrine, molte persone rivolgono meno attenzioni allo stato del terreno e alla presenza di eventuali buche, aumentando così i rischi di incidenti ed infortuni. Segnaliamo la problematica al Comune, sollecitandolo a rattoppare il tratto indicato per l'incolumità ed il benessere dei cittadini. Vi ringrazio a nome di tutti i commercianti e pedoni della zona".