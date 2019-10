Smarrito giubbotto pelle a bordo dell'autobus della Linea 7

Recita la segnalazione: "Venerdì ore 13,15 mio nipote sul bus numero 7 diretto al Ronco, nella fretta di scendere alla fermata Il Piccolo ha dimenticato il giubbotto nuovo (5 giorni, regalo della Cresima). Chiaramente ogni tentativo per ritrovarlo è stato vano (Punto Bus, deposito bus, autista del bus). Non credo possa essersi volatilizzato e sul bus c’erano solo ragazzini delle medie. Mi chiedo cosa possano aver detto quei genitori che si sono visti arrivare a casa un giubbotto nuovo a costo zero. Volendo il modo per restituirlo c’era".