"Cane da caccia lungo la Tosco-Romagnola. Forse smarrito"

Recita la segnalazione: "Venerdì mattina ho notato un cane vagare all’altezza di "Mini frutta", lungo la statale Statale 67. Si tratta probabilmente di un cane da caccia, tipo lagotto col pelo bianco e riccio. Ha collare e targhetta ma non si fa avvicinare, non so se si sia smarrito o fosse solamente in giro libero. Purtroppo non sono riuscito a fare una foto".