Complimenti ai ragazzi che si sono fermati su via Monda in direzione Meldola stanotte per soccorrere un piccolo di capriolo investito. Hanno chiamato il numero dell'ambulanza veterinaria che è arrivata e l'ha caricato, per sottoporlo alle cure dei veterinari, e nel frattempo loro l'hanno tenuto al sicuro evitando che il traffico lo spaventasse. Avete la mia piena stima!

Sara Fabbri