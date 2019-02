"Carta, plastica e secco: gli incivili si fanno zero problemi"

Recita la segnalazione di Fabio: "L'inciviltà di pochi (o molti) fa pensare che sia necessario eliminare anche i cassonetti stradali di carta e plastica (e non solo quelli del secco), in quanto sono facile preda di scarichi abusivi.(allego foto) Sinceramente non capisco cosa stia aspettando Alea nel procedere ai ritiri, visto che questa situazione sta solo favorendo gli incivili. Credo che sia doverosa una risposta ufficiale da parte del loro Urp".